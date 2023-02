Agência Senado Marcos do Val prestou depoimento à Polícia Federal

Durante seu depoimento a Polícia Federal nesta quinta-feira (2), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou que Jair Bolsonaro , ex-presidente do Brasil , aguardava uma resposta dele sobre a proposta de Daniel Silveira de grampear o ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, e evitar que o o atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomasse posse.

Em dezembro de 2022, Do Val afirmou a jornalistas que Bolsonaro teria ouvido toda a esquematização proposta pelo ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) contra Alexandre de Moraes em silêncio.

Segundo o senador, ele chegou a pedir tempo a Silveira e ao então presidente "para pensar" , nesta hora, Bolsonaro teria respondido: “Está bem. Nós aguardamos”.

Nesta quinta (2), Marcos do Val depôs à PF por mais de quatro horas. A oitiva foi inserida no inquérito que investiga a invasão das sedes dos Três Poderes no 8 de Janeiro por extremistas.

Do Val disse que mostrou aos agentes mensagens de Silveira cobrando resposta sobre o suposto pedido para gravar Alexandre de Moraes usando uma escuta que, de acordo com ele, foi fornecida pelo próprio ex-deputado da área de “operações especiais”.

Na quarta-feira (1º), o senador afirma, em uma Live, na primeira versão, que a revista Veja publicaria na sexta-feira (3) uma reportagem a tentativa de Bolsonaro de coagi-lo a dar um “golpe de Estado”.

Logo depois, Marcos do Val contradisse em várias entrevistas sobre quão ativa havia sido a participação do então presidente da República na conversa com Daniel Silveira.

Segundo o senador, ele manteve a comunicação com Alexandre de Moraes desde a primeira mensagem que recebeu de Daniel Silveira, chamando para encontrá-lo em um local perto do Palácio da Alvorada --próximo de onde havia ocorrido o encontro com Bolsonaro.

O que diz Bolsonaro

Advogados do ex-presidente afirmaram que ele não vai se manifestar sobre as declarações de Marcos do Val. Em uma nota à imprensa, Flávio Bolsonaro disse que “nunca houve qualquer tentativa de golpe”.

“O presidente Jair Bolsonaro é um defensor da lei e da ordem e sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição. Seu mandato presidencial se pautou pelo estrito respeito à legislação e às instituições, mesmo quando setores da mídia tentaram induzir o público a uma imagem diferente. Tanto não houve qualquer tentativa de golpe ou crime, que o presidente Bolsonaro deixou a Presidência em 31 de dezembro”, disse o senador do PL.

