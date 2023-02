Arquivo de Relações Públicas da Polícia de Bali Brasileira é presa com cocaína na Indonésia (03.02.2023)

A jovem Manuela Vitória de Araújo Farias, 19 anos, foi indiciada pela polícia da Indonésia por tráfico internacional de drogas ao ser detida com três quilos de cocaína na bagagem no dia 1º de janeiro no aeroporto de Bali.

Segundo relatos, Manuela foi 'enganada por uma organização criminosa catarinense', no esquema conhecido como 'mula' do tráfico. Manuela foi indiciada por tráfico internacional de drogas e pode sofrer pena de morte em caso de condenação.

Manuela teria embarcado de um aeroporto de Santa Catarina, onde passou pelo Catar, antes de seguir para a Indonésia. Ela portava com cerca de 3 quilos de cocaína quando foi detida.

A Polícia Civil de Santa Catarina informou que "todas as investigações são mantidas em sigilo".

