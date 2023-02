Isac Nóbrega/PR O senador e filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou nesta quinta-feira (2) que Marcos do Val (Podemos-ES) realmente se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). A declaração foi dada na mesa diretora do Senado.



“Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação ao senador Marcos do Val, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso seria trazido a público. Contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal”, falou o filho mais velho de Bolsonaro.

“Eu peço aqui, obviamente, que todos os esclarecimentos sejam feitos e eu não peço aqui nem abertura de inquérito, porque a situação narrada não configura nenhum tipo de crime. Mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. Fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência”, completou.

O posicionamento de Flávio ocorreu após Do Val fazer uma live na última quarta (1°) dando detalhes do encontro. Ele revelou ter sido coagido pelo ex-presidente e também por Daniel Silveira para gravar uma conversa com o ministro do STF Alexandre de Moraes.

O objetivo do plano era que o magistrado fizesse alguma declaração comprometedora que o pudesse levar para a prisão e, consequentemente, que a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fosse impedida.

O senador relatou que todos os detalhes seriam divulgados pela Veja, nesta sexta (3). Porém, com a repercussão do caso, a revista publicou a reportagem nesta quinta (2).

“A ideia era que eu gravasse o ministro falando sobre as decisões dele, tentar fazer ele confidenciar que agia sem observar necessariamente a Constituição. Com essa gravação, o presidente iria derrubar a eleição, dizer que ela foi fraudada, prender o Alexandre de Moraes, impedir a posse do Lula e seguir presidente da República. Fiquei muito assustado com o que ouvi”, revelou.

O repórter da revista questionou se Bolsonaro tinha realmente dito tudo aquilo. “Disse”, confirmou do Val.

Marcos do Val deu outra versão nesta quinta

Porém, com a repercussão, o senador passou a ter falas contraditórias. Ele agora afirma que o ex-presidente ficou calado durante toda a reunião e que o plano foi explicado apenas por Daniel Silveira.

“Saiu na imprensa que ele [o ex-presidente Jair Bolsonaro] me coagiu, e isso não confere”, disse em coletiva de imprensa feita hoje de manhã.

Na sequência, responsabilizou Silveira. “Ele estava num movimento de manipular para que o presidente comprasse a ideia dele caso um senador aceitasse a missão”, completou.

Moraes autoriza depoimento

O ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido da Polícia Federal e Marcos do Val tem até cinco dias para prestar depoimento. O senador afirmou que vai cooperar com a justiça para que o caso seja apurado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.