Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados - 06.04.2022 Deputado Daniel Silveira

Nesta quinta-feira (2), ao cumprir mandatos expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal apreendeu mais de R$ 270 mil em dinheiro vivo na casa do ex-deputado federal Daniel Silveira .

O ex-parlamentar também foi detido pelo descumprimento de medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica.

Interlocutores de Silveira falam que ele estava usando dinheiro vivo para suas transações financeiras por causa do bloqueio de suas contas bancárias ordenado pelo STF.

O valor encontrado pode resultar em uma nova investigação para apurar a origem dos recursos e eventuais crimes financeiros.

Daniel Silveira se tornou alvo de operação da PF um dia após a perda de seu mandato por descumprimento de medidas cautelares.

