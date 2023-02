Divulgação - 03.09.2022 Senado Federal

Os senadores votam nesta quarta-feira (1°) na eleição da Presidência do Senado . O escolhido dos parlamentares ocupará o cargo entre 2023 e 2024. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Rogério Marinho (PL-RN) e Eduardo Girão (Podemos-CE) disputam o cargo de presidente da Casa.



Rodrigo Pacheco busca ser reeleito e fechou um bloco de apoio com a base governista do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). PT, PSD, PDT, PSB e MDB decidiram votar no senador. Já o União Brasil liberou seus parlamentares, mas a maioria se comprometeu a ficar ao lado do Pacheco.

Apesar de ser o favorito, Rodrigo enfrentará uma forte concorrência. Marinho foi escolhido pelo PL para representar a sigla e recebeu o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Além do Partido Liberal, Rogério terá votos dos senadores do PSDB, PP, Republicanos e de uma parcela pequena do União Brasil.

Eduardo Girão corre por fora. Ele se colocou à disposição da “terceira via” para ser oposição ao projeto do bolsonarismo e também do atual presidente Lula. No entanto, suas chances são consideradas remotas. O senador deve ter votos apenas dos parlamentares do Podemos.

O quórum mínimo para a sessão ser realizada é de 14 senadores.

Com a sessão aberta, cada candidato votará, secretamente, do lugar que ocupará no plenário.

Eles votarão um de cada vez, seguindo a ordem de criação dos estados, dos mais antigos aos mais novos.

Para que o presidente seja eleito, ele deve contar com a maioria absoluta dos membros do Senado, ou seja, 41 parlamentares. Caso não atinja esse número, os dois mais votados irão disputar o segundo turno.

Acompanhe ao vivo a votação do Senado





