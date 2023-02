Reprodução/Youtube Deputados votam na escolha do novo presidente

Os deputados federais votam nesta quarta-feira (1°) na eleição da Presidência da Câmara . O escolhido dos parlamentares ocupará o cargo entre 2023 e 2024. Arthur Lira (PP-AL), Chico Alencar (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo) disputam o cargo de presidente da Casa.



Lira é o grande favorito e deve ser reeleito. Ele conseguiu o apoio de 20 partidos, que reúnem cerca de 500 deputados. O parlamentar formou um bloco com PL (99), PT/PV/PCdoB (80), União Brasil (59), PP (47), MDB (42), PSD (42), Republicanos (41), PSDB/Cidadania (18), PDT (17), PSB (14), Podemos (12), Avante (7), PSC (6), Patriota (4), Solidariedade (4), PROS (3) e PTB (1).

A aposta dos congressistas é que Lira conquiste de 430 a 450 votos, sendo a maior votação de um presidente da Câmara na história.

Chico Alencar se colocou à disposição para representar a Casa, mas não tem qualquer chance de vitória. O psolista lançou candidatura para que o PSOL “marcasse posição” e reafirmasse sua oposição à Lira.

Mesmo sem o campo progressista, os psolistas bancaram Alencar e devem conquistar 14 votos, já que a Rede também fechou questão a favor do parlamentar.

Marcel Van Hattem foi escolhido para representar o Novo. Ele deverá receber o próprio voto e de outros dois colegas de partido. O parlamentar defenderá pautas liberais e fará oposição ao governo Lula.

Na Câmara, os deputados votam também para escolher dez nomes para ocupar cargos da Mesa Diretora. Assim que o resultado para a presidência da Casa for anunciado, o eleito anuncia os vencedores das demais vagas na mesa.

