A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi ao Senado na tarde desta quarta-feira (1°) para acompanhar a posse dos senadores eleitos no ano passado. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem articulado nos bastidores para Rogério Marinho (PL-RN) ser eleito presidente da Casa.



Michelle estava em Orlando, nos Estados Unidos, e retornou na semana passada sem o marido. Ela se reuniu com aliados do ex-presidente para que o grupo bolsonarista consiga derrotar Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que busca à reeleição e tem o apoio do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao chegar no senado, a ex-primeira-dama foi questionada se o esposo está com medo de ser preso. Michelle não pensou duas vezes e negou que Bolsonaro esteja preocupado em parar na cadeia, caso retorne ao Brasil. “Não é ele que tem que ter medo de ser preso”, respondeu.

O retorno de Michelle não ocorreu por acaso. Ela recebeu a missão de organizar um possível retorno do marido neste começo de mês. A ex-primeira-dama também recebeu a missão de representar o esposo em reuniões de parlamentares para que Marinho seja eleito.

Na última segunda (30), ela apareceu no jantar promovido pelo PL para os senadores que apoiam a vitória de Rogério na Casa de Leis. Ela chegou a fazer uma chamada de vídeo ao marido para que ele conversasse com Valdemar Costa Neto, presidente nacional da sigla.

Michelle Bolsonaro e seu trabalho na política

O retorno da ex-primeira-dama ao Brasil deu início ao seu trabalho no PL. Ela será presidente do PL Mulher, defendendo pautas femininas. Michelle ganhará R$ 39 mil por mês para poder representar o partido. Além disso, a esposa do ex-presidente poderá trabalhar em Brasília em um escritório alugado pela legenda.

Michelle também foi colocada por Valdemar como uma possível candidata à Presidência da República, caso Bolsonaro fique inelegível por oito anos. No entanto, ela sofre com a rejeição dos filhos do ex-presidente. Inclusive, Carlos já avisou para aliados que trabalhará para que a madrasta não consiga viabilizar sua candidatura.

