Jefferson Rudy/Agência Senado - 01.01.23 Os presidentes da República, Lula, e do Senado, Rodrigo Pacheco

Aliados político e apoaidores do presidente e candidato à reeleição do Senado , Rodrigo Pacheco (PSD-MG), mudaram suas apostas para cravar o placar nas eleições da mesa diretora do Congresso Nacional.

Até ontem, parlamentares da base do governo estavam um pouco mais otimistas e chegaram a apostar uma vitória com 55 votos para o atual presidente do Senado; mas o cenário mudou.

Pacheco seria eleito com 41 votos, porém o chute alto perdeu força e há quem acredite que a vitória será mais acirrada e a adesão à reeleição de Pacheco cheguea somente 46 votos.

Pacheco disputa a cadeira com o ex-ministro de Jair Bolsonaro, o ex-ministro Rogério Marinho, que corre para ganhar confiança de colegas para conquistar votos necessários à virada de jogo.

A eleição do Senado e da Câmara é secreta e as apostas de placar podem se tornar em verdadeiras esperanças frustradas. Na urna, podem ocorrer situações de parlamentares decidem mudar o voto.

A previsão preliminar é de que Rodrigo Pacheco terá 12 votos do PSD, 9 do PT, 9 do MDB, 6 do União Brasil, 3 do PDT, 4 do PSB, 1 da Rede, e outros dois votos do PL. A soma daria vitória com 46 votos para Pacheco e garantiria a reeleição.

No PSD de Pacheco, por exemplo, três senadores declararam voto em Marinho: Nelsinho Trad, Nelsinho Trad (PSD-MS), Lucas Barreto (PSD-AP) e Dr. Samuel Araújo (PSD-RO).

Eduardo Girão (Podemos-CE), candidato de oposição e de terceira via, disse que contava com cerca de dez votos de parlamentartes.

Veja os partidos que apoiam a reeleição de Pacheco à presidência do Senado:

PSD (16 senadores)

MDB (10 senadores)

PT (8 senadores)

PSB (4 senadores)

PDT (3 senadores)

Veja os partidos que apoiam a eleição de Marinho à presidência do Senado:

PL (13 senadores)

PP (6 senadores)

Republicanos (4 senadores)

PSDB (3 senadores)

Neutros:

União (10)

Podemos (4)

