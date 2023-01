Reprodução/16.01.2023 Idosa bolsonarista de 67 anos participou dos atos terroristas

Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida nas redes como " Fátima de Tubarão ", está entre as pessoas presas nesta sexta-feira (27), na terceira fase da Operação Lesa Pátria , da Polícia Federal (PF), que mira envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro .

A Operação cumpre mandatos em 5 estados e no Distrito Federal. Fátima, que viralizou após ser flagrada nas invasões terroristas em Brasília, é alvo de dois mandatos - um de prisão e outro de busca e apreensão. Ela foi presa em Santa Catarina .

Nos vídeos compartilhados nas redes, ela fala: "Vamos para a guerra, é guerra agora". Ela também ameaça Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF): "Vamos pegar o Xandão agora".

Dona Fátima de Tubarão SC 🫠 pic.twitter.com/RN5IAMq6k4 — vim só pelos memes ✠ (@leo_braz_) January 9, 2023

Além do envolvimento nos atos golpistas, outro processo contra Fátima corre em Santa Catarina. Ela já foi condenada por tráfico de drogas em 2014, em processo que está em segredo de Justiça.

Operação Lesa Pátria: PF faz nova busca para encontrar envolvidos

A terceira fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (27). As buscas são para identificar as pessoas que participaram, financiaram ou incitaram os atos golpistas que destruíram a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro .

Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal (STF), no Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.

