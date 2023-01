Fernando Frazão/ Agência Brasil/Arquivo Termômetro no Rio marca 39º

O calor deve predominar em quase todo o país durante este final de semana. A previsão é de sol quente desde a manhã desta sexta-feira (27) até domingo (29), no entanto, há risco de temporais durante à tarde em algumas regiões.

Estas chuvas típicas do verão devem cair com mais força entre os estados de Minas Gerais e Amazonas .

Nesta sexta (27), o dia começa quente em São Paulo e em quase todo o Brasil, no entanto, na capital paulista não há previsão de chuva para hoje, registrando um dia, inclusive, com alerta de umidade baixa, aproximadamente 30%, por causa do calor. Salvador registra 25°C durante a manhã, Manaus e Rio Branco com 23°C.

O Centro-Oeste e Norte têm condições de temporais. O Nordeste é a região com menos chuvosa, a condição se dá porque a ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), o corredor de umidade, perde um pouco de força. Nas outras localidades do país a chuva pode aparecer por conta do calor e da umidade.