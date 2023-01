Reprodução Rosângela Silva, mais conhecida como Janja

A primeira-dama Rosângela da Silva , mais conhecida como Janja , entrou com uma ação na Justiça contra Pietra Bertolazzi , influenciadora digital e comentarista da Jovem Pan . Identificada como “conservadora”, a influencer está sendo processada para ter que pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais.



Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu abrir o processo após Pietra fazer um comentário ofensivo na Jovem Pan. Durante um programa da emissora, ela afirmou que Janja usava “drogas ilícitas”. Bertolazzi também acusou a primeira-dama de conviver com “maconhistas”.

Por conta disso, ela autorizou que Valeska Zanin, Maria de Lourdes Lopes, Júlia Caldas Marques e Giovanna de Paiva assinassem a petição que pede a indenização. “O que busca a autora é fazer cessar as mencionadas ofensas e se ver reparada por todo o abalo causado a sua honra e a sua imagem, em decorrência do exercício da liberdade de expressão das rés", diz trecho do documento.

Além da indenização, Janja solicitou à Justiça que, caso Pietra seja condenada, que faça uma retratação pública. O pedido é que o pedido de desculpas ocorra pelos canais em que a influencer usou para propagar a falsa informação. A Jovem Pan também terá que abrir espaço para a retratação, já que é ré no processo.

O processo corre na 1ª Vara Cível de São Paulo

A fala de Pietra

Janja possui boa relação com os artistas e Pietra decidiu criticá-la por abraçar a cantora Pabllo Vittar. A influencer também a comparou com comportamento de mulheres que possuem ideologia de direita, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

“Enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o que, você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade, a beleza... que estão relativizadas sim quando você vê a Janja fazendo a farofa que ela vai, porque ela faz farofa", afirmou a comentarista da Jovem Pan.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.