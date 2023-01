Condisi-YY/Divulgação - 21.01.2023 Criança Yanomami recebe atendimento de equipe de Saúde

Ao menos 29 indígenas Yanomamis já foram internados no Hospital da Criança Santo Antônio ( HCSA ) entre 16 de janeiro até segunda-feira (23) em Boa Vista , afirma a prefeitura da capital de Roraima . O total de internados já é de 47.

Veja quais as principais causas de internações das crianças no HCSA :

doença diarréica aguda;

inflamação gastrointestinal aguda;

desnutrição;

desnutrição grave;

pneumonia;

picadas de cobra e malária.

As novas internações são referentes ao período em que o Ministério da Saúde esteve Terra Indígena Yanomami e resgatou indígenas com quadros de desnutrição severa e malária na última semana.

Hospital da Criança Santo Antônio é a única unidade de saúde no estado de Roraima que atende crianças até 13 anos. Além disso, a unidade também costuma receber pacientes da Guiana e Venezuela.

Na segunda (23), pelo menos 26 crianças e dois adultos foram resgatados durante a missão do Ministério da Saúde, realizada neste domingo (22), afirma a Urihi Associação Yanomami, coordenada pelo presidente do Conselho do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuana (Condisi-YY), Júnior Hekurari.

Em entrevista ao portal g1, o secretário de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde, Weibe Tapeba, chegou a definir o cenário como "uma operação de guerra", após acompanhou a ação. Tapeba em uma comunidade dominada pelo garimpo – a região de Surucucu. A atividade ilegal é uma das principais causas de doenças nos indígenas e da crise sanitária no território.

Agora, a Sesai também deve montar um plano de ação que inclua a melhoria de infraestrutura dos polos de saúde, além da logística, insumos, medicamentos, equipamentos, águia potável energia e internet, além de uma medida emergencial da instalação do hospital de campanha no território para atender os indígenas.

O secretário de Saúde Indígena chegou a Roraima no sábado (21). Ele era uma dos que acompanhavam o presidente Lula (PT) em sua comitiva. O mandatário viajou ao estado para ver de perto a desassistência aos Yanomami e disse ter ficado surpreendido com a situação "desumana" que encontrou.

"Se alguém me contasse que em Roraima tinham pessoas sendo tratadas dessa forma desumana, como vi o povo Yanomami aqui, eu não acreditaria. O que vi me abalou. Vim aqui para dizer que vamos tratar nossos indígenas como seres humanos", disse Lula

