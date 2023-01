Foto: ISA/HAY Tatuzão do Mutum, considerado o maior garimpo da Terra Indígena Yanomami, em dezembro de 2020

A crise sanitária e de segurança alimentar no Território Yanomami chegou a níveis alarmantes. Nos últimos anos, com a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , a presença de garimpeiros na região aumentou significativamente.

A maior reserva indígena do Brasil conta com uma população milenar de 28 mil povos originários. Por outro lado, estima-se que atualmente há cerca de 20 mil garimpeiros invasores na Terra Indígena -- quase o tamanho da população inteira de indígenas .

Junto à invasão dos garimpeiros, a floresta adoece e perde de forma violenta sua pureza. A ação do homem branco e o extrativismo ilegal do ouro contaminam o ar e os leitos dos rios pelo uso sem controle do mercúrio .

"Nossos idosos, mulheres, crianças e jovens estão morrendo de contaminados de mercúrio", denunciou à Tv Globo, Dario Kopenahua, vice-presidente da associação indígena Hutukara.

O Ministério dos Povos Indígenas denunciou, recentemente, a morte de 570 crianças. A maioria dos casos causados por fome, desnutrição e doenças por contaminação do mercúrio.

A Fiocruz realizou estudo na população indígena Yanomami, em 2019, da região de Maturacá, no Amazonas, e constatou presença de mercúrio em 56% das mulheres e crianças.

As 272 amostras de cabelo analisadas superaram o limite de 2 microgramas de mercúrio por grama de cabelo tolerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em 2018, o Brasil promulgou a Convenção de Minamata, acordo global que não estabelece limite seguro de exposição ao mercúrio

Além disso, a presença dos garimpeiros provoca uma onda de aliciamento de jovens indígenas e junto ao consumo de bebidas alcoolicas, tacabo e drogas e, recorrentes casos de estupro e assassinatos.



Em abril de 2022, uma menina de 12 anos da comunidade Aracaçá foi estuprada e morta por garimpeiros. Segundo publicou o UOL, testemunhas disseram que o corpo da criança foi jogado no rio e que o crime permaneceu sem 'vestígios'.



Fechamento de postos de saúde pelos garimpeiros

O Condisi (Conselho Distrital de Saúde Indígena), informou que 5 dos 78 postos de saúde do território ficam dentro de áreas invadidas pelos garimpeiros e estavam fechados.

Somente entre os anos de 2018 a 2021 , a área invadida pelo garimpo na Terra Indígena saltou de 1.200 para 3.272 hectares, segundo estimativa dos líderes Yanomami.



PF desarticula esquema de contrabando de mais de duas toneladas de mercúrio



Em dezembro de 2022, o Polícia Federal realizou a maior ação de desarticulação de uso ilegal de mercúrio do Brasil.

A operação Hermes estima prejuízo de R$ 1,1 bilhão em esquema de fraudes para contrabando de mercúrio para garimpo ilegal na Amazônia feitas nos sistemas do próprio Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

