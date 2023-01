José Cruz/Agência Brasil - 27/12/2022 Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro

Na manhã desta quarta-feira (24), o ministro da Defesa , José Múcio Monteiro , afirmou durante uma entrevista à GloboNews que o erro das Forças Armadas foi permitir que ônibus que chegavam à Brasília na véspera do atentado de 8 de janeiro entrassem no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército .

Segundo o ministro da Defesa de Lula, isso acabou fazendo com que os cerca de 200 bolsonaristas que ocupavam a frente do quartel se "multiplicassem".

"Se você perguntar qual foi o erro, que é uma ótima pergunta, foi ter-se permitido que as pessoas que vieram nos 130 ônibus para Brasília pudessem entrar no acampamento. Se tivessem ficado do lado de fora, numa praça qualquer, o problema era do GDF. Como entrou no território do Exército, parece que aqueles 200 se multiplicaram, viraram 5 mil e aconteceu aquela vergonha", declarou.



José Múcio também disse que não se arrepende de ter dito que as manifestações na frente dos quartéis militares eram democráticas - a declaração foi dada dias antes do ocorrido.

"Quando eu disse 'democráticos'. Se eu vim para conversar, não podia dizer 'vou discutir com bandidos, com vândalos'. Eu tinha que criar um link qualquer para criar um vínculo de confiança. Não me arrependo, não", afirmou.

