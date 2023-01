Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 21/06/2022 Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes remarcou, para o dia 2 de fevereiro, o novo depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres , à Polícia Federal .

Havia expectativa de que Torres seria ouvido pela PF na manhã desta segunda-feira (23), como havia sido solicitado pela corporação na semana passada. No entanto, a medida não foi autorizada por Moraes.

O ministro do STF justificou o adiamento como forma de permitir que a defesa de Torres tenha acesso às investigações e, assim, garanta "o tempo necessário à defesa de Anderson Gustavo Torres para análise dos autos antes do interrogatório".

Torres ficou em silênco no primeiro depoimento à Polícia Federal na última terça (18). O ex-secretário de Segurança Pública alegou que não obteve acesso aos documentos do processo e afirmou à PF que responderia todas as perguntas assim que sua defesa tivesse acesso aos autos da investigação.

