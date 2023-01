Reprodução/Flickr Olaf Scholz, chanceler da Alemanha

O embaixador alemão no Brasil, Heiko Thoms, confirmou nesta sexta-feira (20) que o primeiro-ministro da Alemanha , Olaf Scholz , visitará o Brasil no próximo dia 30.

“O chanceler da Alemanha acabou de confirmar a sua vinda ao Brasil no dia 30 de janeiro. Ele e a delegação de representantes do setor econômico da Alemanha se reunirão com o Presidente Lula e outros representantes do governo”, escreveu o embaixador em sua conta no Twitter.

Para Thoms, a visita de Scholz é um “sinal de fortalecimento da cooperação” entre Brasil e Alemanha.

Em entrevista à Globonews na última quarta-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia anunciado que o premiê alemão viria ao Brasil . O petista disse ainda querer conversar com o chanceler alemão sobre como a extrema-direita vem crescendo na Europa e no mundo.

"A extrema-direita existe hoje no mundo todo. Aqui no Brasil nós ganhamos as eleições, e agora precisamos derrotar essa narrativa fascista. Por isso precisamos exigir que as forças democráticas se manifestem, independente do partido. A democracia é a única possibilidade de construirmos uma nação forte", disse Lula.

Atos golpistas

Um dia após os atos golpistas na Praça dos Três Poderes em Brasília , Olaf Scholz condenou a invasão e a depredação dos patrimônios brasileiros.

"Imagens terríveis nos chegam do Brasil. Os ataques violentos contra as instituições democráticas são um atentado à democracia que não pode ser tolerado. Estamos profundamente solidários com o presidente Lula e com o povo brasileiro", disse o premiê nas redes sociais.

Fundo Amazônia

O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier foi um dos líderes mundiais que veio ao Brasil para prestigiar a posse do presidente Lula. No mesmo dia, o líder alemão anunciou o desbloqueio de € 35 milhões destinados ao Fundo Amazônia.

O fundo foi criado em 2008 e recebe doações de instituições e governos internacionais para financiar ações de prevenção e combate ao desmatamento na Amazônia Legal.

