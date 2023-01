Reprodução: Twitter - 17/01/2023 Greta Thunberg e Eduardo Suplicy

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) publicou uma foto nas redes sociais se comparando com a ativista Greta Thunberg , presa nesta terça-feira (17) durante uma manifestação contra a demolição de uma vila localizada a cerca de 9 quilômetros da cidade de Luetzerath, na Alemanha.

"Minha solidariedade a todas e todos que lutam por um mundo melhor", diz a legenda da publicação de Suplicy.

Minha solidariedade a todas e todos que lutam por um mundo melhor. pic.twitter.com/6TQNZE324V — Eduardo Suplicy (@esuplicy) January 17, 2023

Nos comentários, usuários do Twitter gostam da brincadeira e elogiam o deputado e a jovem ativista.

"Ícones", disse uma usuária do Twitter. Outro internauta disse: "Meu sonho de consumo é sentar numa roda de conversa com Suplicy, Dilma, Leonardo Boff, Luiza Erundina e padre Júlio, morreria a pessoa mais feliz desse mundo!".

Em 2016, Suplicy foi detido em protesto contra reintegração de posse na Zona Oeste de São Paulo. Ele foi liberado após 3 horas.

Segundo a Polícia Militar, o hoje deputado se recusou a desobstruir uma via e teve que ser retirado do local pelos policiais. Suplicy se deitou no asfalto para impedir a reintegração e foi carregado por policiais.

Na época, o petista disse, após ser solto, que não apresentou resistência, e que lembrou de Jesus e de Mahatma Gandhi, pela não-resistência. "Eu continuo um grande discípulo da não-violência", afirmou nas redes sociais.

Prisão de Greta

A jovem ativista foi detida por estar protestando em na mina de carvão de Garzweiler 2. Ela teria sentando juntamente a um grupo de manifestantes perto da borda da mina.

Greta está nas manifestações desde sexta-feira (13). Testemunhas da Reuters dizem que a ativista foi vista sentada sozinha em um grande ônibus da polícia, momentos após ser detida. As autoridades afirmaram que o grupo de manifestantes foram levados pelos agentes para uma verificação de identidade.

Os policiais alemães confirmam que Greta estava entre os ativistas que protestavam na borda da mina. Eles acrescentam que ela foi abordada e carregada para fora do local, pois era uma área perigosa. Já longe da mina, ela teria sido carregada por três policiais e segurada pelo braço. As autoridades dizem que um dos manifestantes chegou a pular na mina.

Não há informações sobre o que acontecerá com Greta Thunberg e os demais manifestantes detidos, ou se o ativista que pulou na mina encontra-se ferido

