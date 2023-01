Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Nesta segunda-feira, em entrevista ao jornal Correio Brazilianse, o procurador-geral de Justiça do Distrito Federal , Georges Seigneur , afirmou que não pode “não pode permitir” que episódios como o da invasão de 8 de Janeiro fiquem impunes.

O chefe do MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal) afirmou que está estipulando e adotando medidas que tornem mais rápida a abertura de investigações sobre atos extremistas.

“O MPDFT, como guardião da ordem jurídica democrática, não pode permitir que ataques como os de 8 de Janeiro fiquem impunes”, afirmou o procurador-geral.

Na sexta-feira (13), Seigneur fez uma reunião com a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, onde encaminhou pedidos de informações para diversos órgãos para que o “MPDFT consiga acompanhar e analisar, à luz de outras informações que possuímos, a abertura de eventuais processos investigativos”.

Os pedidos de informação foram encaminhados à Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal, além de secretarias de Estado de Segurança Pública, de Administração Penitenciária e de Proteção da Ordem Urbanística. Outros órgãos e empresas responsáveis pela infraestrutura da capital federal também foram acionadas.

O procurador também falou sobre as audiências de custódias dos presos por atos extremistas. Segundo Seigneur, 20 promotores estão empenhados nas realizações das sessões.

Até este sábado (14), o MPF (Ministério Público Federal) fez 789 audiências de custódia de extremistas de direita presos. De acordo com o órgão, 538 prisões foram convertidas em preventivas até a data.

Seigneur afirmou que as áreas de atuação do órgão para além do suporte nas audiências de custódia estão sendo:

controle e a fiscalização do sistema prisional;

controle externo da atividade policial;

apuração da responsabilidade civil pelos danos causados ao patrimônio público imaterial.

