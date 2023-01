Reprodução/16.01.2023 Idosa bolsonarista de 67 anos participou dos atos terroristas do último domingo (8)

Entre os diversos investigados pela Polícia Federal por participarem dos atos terroristas em Brasília no último domingo (8), alguns perfis se destacam em meio ao enredo de destruição promovido pelos extremistas. Com um passado criminoso, um deles é o de Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos.

A "Dona Fátima", moradora de Tubarão, interior de Santa Catarina, é uma das principais envolvidas nos ataques a capital federal no início do mês.

Na ocasião, Maria de Fátima, que é bolsonarista, foi gravada ajudando extremistas a depredarem o patrimônio público. O homem que grava as imagens apresenta a idosa e aponta que ela esta "quebrando tudo" . Logo em seguida, Fátima responde: “Vamos para a guerra. É guerra. Vamos pegar o Xandão."

Veja o vídeo:

Idosa bolsonarista que prometeu "pegar o Xandão" é condenada por tráfico de drogas pic.twitter.com/EymKXB9gJ6 — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) January 13, 2023

Segundo uma investigação feita pelo programa Fantástico , da rede Globo, em 2014 a 'Dona Fátima' foi presa em flagrante e cumpriu três anos de cadeia por tráfico de drogas. A idosa não está na lista de presos divulgada pela polícia na última semana.



Além disso, Fátima também é investigada por falsificação de documentos. Ela tentou enganar o INSS para conseguir um benefício.

