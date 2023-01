Reprodução / Redes Sociais Jair Bolsonaro (PL) em supermercado nos Estados Unidos

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi flagrado fazendo compras em um supermercado na região de Orlando , nos Estados Unidos, e conversando com apoiadores em frente à casa onde ele está hospedado na região.

Esta é a primeira vez que o ex-mandatário é visto em público desde que recebeu alta hospitalar na última semana . Bolsonaro foi internado em um hospital dos EUA após sentir "desconforto abdominal" , de acordo com publicação de Michelle Bolsonaro na segunda-feira, dia 9.

Desde a facada recebida pelo ex-mandatário nas campanhas presidenciais de 2018, Bolsonaro já foi internado algumas vezes nos últimos anos devido a bloqueios intestinais .

Os vídeos que mostram o ex-chefe do Executivo no supermercado compartilhados nas redes sociais não têm data, mas apoiadores dele publicaram fotos de Bolsonaro tiradas nesse domingo (15) em que ele aparece com a mesma roupa.

Reprodução / Instagram - 15.01.2023 Bolsonaro ao lado de apoiadores nos EUA





Nas gravações, Bolsonaro aparece olhando os produtos do mercado, escolhendo carnes e mexendo no celular.

Ele está hospedado nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, véspera de deixar o governo, quando embarcou para Orlando e não entregou a faixa presidencial ao atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Com a derrota em outubro do ano passado , surgiram rumores que Bolsonaro não participaria da cerimônia de posse de Lula. Dessa forma, cogitou-se que a faixa fosse entregue por Hamilton Mourão, então vice-presidente. No entanto, o senador eleito relatou que também não estaria no evento.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.