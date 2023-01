Reprodução/TV Globo - 16.01.2022 O anestesista colombiano Andres Eduardo Onate Carrillo

O médico colombiano Andres Eduardo Oñate Carrillo , preso na manhã desta segunda-feira (16) por estupro de vúlnerável de pelo menos duas pacientes sedadas, disse em depoimento à polícia que "aguardava a melhor hora" e aproveitava "para esfregar seu pênis nas pacientes". Ele admitou os abusos e o armazenamento e produção de material pornográfico infantil .

"O declarante não sabe precisar o motivo pelo qual nutriu dentro de si a compulsão em ver e armazenar pornografia infantojuvenil", narra o termo de declaração.

De acordo com os policiais, o anestesista afirmou “que nunca chegou a abusar sexualmente de crianças, mas satisfaz sua libido vendo imagens e vídeos tanto de meninos quanto meninas”.

O médico ainda admitiu que fazia tudo sozinho e que não contou com a participação de outras pessoas “para esfregar seu pênis nas pacientes”.

Segundo ele, o momento era a hora em que estivesse sozinho com as mulheres.

Os investigadores descobriram que o médico chegou a ir em uma cirurgia sem se quer estar escalado.

“O declarante esclarece que no caso não era o anestesista responsável, mas é comum que os médicos tenham acesso as pacientes no momento da pré e pós-cirurgia”, diz o termo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.