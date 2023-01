Reprodução/TV Globo - 16.01.2022 O anestesista colombiano Andres Eduardo Onate Carrillo

Na manhã desta segunda-feira (16), a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) prendeu o anestesista colombiano Andres Eduardo Onate Carrillo , de 32 anos, por estuprar ao menos duas pacientes sedadas durante cirurgias, além de produzir e armazenar material de pornografia infantil .

O anestesista gravou as cenas de estupro. Em uma delas, ele esfrega e introduz o pênis na boca de uma paciente completamente sedada. Ele tinha o hábito de filmar os e colecionar imagens, segundo a polícia.

Andres Eduardo, que é casado, foi preso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Os policiais acordaram o médico ao lhe dar voz de prisão.

O mandado de prisão, busca e apreensão é de estupro de vulnerável. Ele também é investigado por produzir e armazenar pornografia infantil em um inquérito remetido para a Vara Especializada em Crimes contra Criança e Adolescentes — a partir do qual a polícia descobriu os abusos.

Segundo a polícia, Andres Eduardo esta legal no país e com a documentação em dia.

As investigações

De acordo com a polícia, as investigações tiveram início em dezembro de 2022 a partir do compartilhamento de informações pelo Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (Sercopi) da Polícia Federal e contou com apoio da Inteligência do 2º Departamento de Polícia de Área (DPA) da Polícia Civil.

Durante os trabalho, os agentes da Polícia Civil constataram que o médico mantinha armazenado em seus compartimentos eletrônicos mais de 20 mil arquivos contendo imagens de abuso sexual envolvendo crianças a adolescentes. Os materiais chamaram a atenção dos policiais durante a análise pela gravidade e quantidade de arquivos, que incluíam até bebês com menos de um ano de vida.

Após a prisão do suspeito, a polícia espera avançar nas investigações. Os agentes estão levantando todas as unidades nas quais o médico trabalhava para tentar encontrar possíveis novas vítimas.

