Agencia Brasil/reprodução Marcelo Álvaro Antônio e Jair Bolsonaro em 2021

O deputado Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) acusou o minsitro da Justiça Flávio Dino de omissão na condução da segurança em Brasília no último domingo (8).

Marcelo Álvaro Antônio é ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro e alega que os atos violentos e de vandalismo foram causados pela a 'ação de infiltrados' , mas não soube responder a mando de quem.

O deputado mineiro participou de entrevista divulgada pelo jornal O Tempo nas redes sociais, onde debateria a criação de uma CPI para investigar a “legalidade” da prisão dos manifestantes em Brasília.

De acordo com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PL), o ministro Flávio Dino, da Justiça, teria informações da Abin de que “infiltrados” estavam em direção a Brasília para os atos violentos. Ele disse que Dino deveria “se demitir”, pois não atuou para tentar impedir. pic.twitter.com/PS78ykUdMQ — O Tempo (@otempo) January 10, 2023

No início da publicação, o parlamentar repercute, sem citar o jornal, reportagem da Folha de S. Paulo em que divulga documentos que confirmam que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) emitiu alertas de riscos de depredação a prédios públicos e distribuiu os documentos a diversos órgãos de segurança do governo um dia antes das manifestações.

Trechos do documento da Abin:

"Conforme a ANTT [Agência Nacional de Transportes Terrestres], houve aumento do número de fretamentos de ônibus com destino a Brasília para este final de semana. Há um total de 105 ônibus, com cerca de 3.900 passageiros".

"Mantêm-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na Esplanada dos Ministérios"

A invasão de Brasília foi marcada por atos de violência e depredação de prédios dos órgão públicos da República , além de estragos indimensionáveis à obras de artes e objetos históricos da cultura do Brasil. O portal iG encaminhou um pedido de resposta ao Ministério da Justiça, porém tivemos retorno.

