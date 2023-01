Divulgação/@jairbolsonaro - 11.02.2023 O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) posa para foto em cama de hospital nos EUA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a publicar nas redes sociais conteúdo com teor antidemocrático e discurso golpista , mas após 2 horas a publicação foi apagada. O ex-presidente compartilhou em sua rede social um vídeo de uma apoiadora em que um homem diz que 'Lula não teria sido eleito pelo povo'. Bolsonaro deixou o hospital em Orlando nos Estados Unidos ontem.

Reprodução Redes Sociais Bolsonaro posta vídeo e apaga com teor de que Lula não teria sido eleito pelo povo

No vídeo antigo, de 12 de novembro, o procurador Felipe Gimenez , dá em entrevista ao 'Jornal da Hora' , incitando manifestações de protesto contra um possível governo petista e sugere que o Brasil estaria prestes a se transformar 'em uma Venezuela'.

Assista abaixo:



Essa afirmação é mentirosa e esse tipo de conteúdo a partir da conta do ex-mandatário, nesse momento após invasões violentas em Brasília, incita a perpetuação de ataques à democracia.



O post não está mais disponível na página, porém internautas fizeram um print da publicação.

