José Cruz/Agência Brasil - 27/12/2022 Ministro da Justiça, Flávio Dino

Nesta quarta-feira (11), o ministro da Justiça e Segurança Pública , Flávio Dino (PSB), informou que, até o momento, já foram expedidos 1.261 autos de prisão e apreensão a manifestantes de extrema direita que participaram dos atos de terrorismo , no 8 de Janeiro, na Praça dos Três Poderes .

"Foram lavrados 1.261 autos de prisão e apreensão pela Polícia Federal, em trabalho ininterrupto nos últimos dias. Agradeço às equipes da Polícia Federal. E também à PMDF, PCDF, Peritos, Policiais Penais, Defensores, Bombeiros e SAMU, que foram muito importantes", afirmou.

No entanto, o número anunciado pelo ministro da Justiça de Lula é diferente as informações divulgadas pela Polícia Federal na noite de terça-feira (10), que aponta a prisão de 727 extremistas.

A PF não informou, até o momento, o número exato de pessoas que foram detidas e presas pela corporação. A afirmação é de que "mais de 1.500" pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar do Distrito Federal para a Academia Nacional de Polícia - que ocorreu na última segunda (9).

Ainda segundo o órgão, 599 pessoas foram liberados “por questões humanitárias”, no entanto, não se sabe de qual total. Entre os apontados através de uma nota estão "pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e pais/mães acompanhados de crianças".

