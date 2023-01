Divulgação SECOM (11.01.2023) Lula e Helder Barbalho formalizam candidatura de Belém para COP30

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quarta-feira (11), que o Ministério das Relações Exteriores formalizou a candidatura de Belém para sediar a COP30 , prevista para 2025.

“Esperamos poder receber o maior evento climático do mundo em uma cidade parte da Amazônia brasileira”, disse, em seu perfil no Twitter.

Na última COP no Egito, Lula afirmou que pediria à Organização das Nações Unidas (ONU) para a Amazônia sediar a Conferência do Clima (COP) em 2025 . Helder também estava no evento.

“Eu tinha assumido o compromisso no Egito, na COP27, que a COP30 poderia ser realizada no Brasil. Fiquei feliz quando nosso ministro [das Relações Exteriores] Mauro Vieira formalizou a cidade de Belém. Quero que a gente esteja lá para uma bela COP", disse Lula, em vídeo, acompanhado do governador do Pará, Helder Barbalho.

No mesmo vídeo, Helder destacou a importância e a dimensão de trazer a discussão sobre questões climáticas para o Brasil.



“Belém, no estado do Pará, estará de portas abertas para debater a Amazônia, para discutir o clima no mundo, encontrar soluções e agradeço o gesto do governo federal para com Belém, o Pará e a Amazônia".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.