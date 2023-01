Divulgação - 09/01/2023 Ricardo Cappelli

Ricardo Cappelli, interventor na segurança do Distrito Federal , exonerou todos os comandantes que tinham atribuição operacional no dia dos atos terroristas contra o Palácio do Planalto , o Congresso e o STF , em Brasília , além de diversas autoridades que foram indicadas pelo ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres .

A informação foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal na noite desta terça-feira (10).

Veja quem foram os demitidos:

major Gustavo Cunha, comandante da tropa de Choque;

coronel Eduardo Naime, chefe de departamento de operações;

Fernando Souza Oliveira, secretário-executivo e delegado da PF;

Marília Ferreira de Alencar, subsecretária de Inteligência.

Além disso, o ato administrativo publicado no DOU formalizou a exoneração do coronel Fábio Augusto Vieira, agora ex-comandante geral da PM. Ele está preso.

Exonerei hoje da Secretaria de Segurança Pública do DF todos os nomeados pelo Sr. Anderson Torres. Vamos procurar restabelecer no comando do órgão a equipe que comandou com sucesso a operação de segurança da posse do presidente @LulaOficial — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) January 11, 2023





Intervenção federal e nomeação de Capelli

No último domingo (8), 0 presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) decretou o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública Ricardo Cappelli como interventor de uma intervenção federal no Distrito Federal após terroristas invadirem a Praça dos Três Poderes em Brasília.

O decreto confere a Capelli plenos poderes para comandar as forças de segurança do DF. Ele encontra-se diretamente subordinado ao presidente da República e poderá "requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal afetos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção".

O secretário de Segurança do DF no cargo no momento dos atos Anderson Torres está nos Estados Unidos e foi exonerado pelo governador Ibanês Rocha (MDB), além de ter um pedido de prisão expedido pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, nesta terça-feira (10). Torres foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro e havia assumido a função na secretária na semana passada.

Quem é Ricardo Cappelli?

Cappelli tem 50 anos e é natural do Rio de Janeiro. Formado em jornalismo e pós-graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ele foi escolhido pelo ministro Flávio Dino para ser o número dois da pasta da Justiça e Segurança Pública.



Ainda, durante a gestão de Dino como governador do Maranhão, Cappelli foi secretário de comunicação no segundo mandato. No primeiro, chefiou o gabinete de representação do Maranhão em Brasília.

No primeiro governo de Lula, entre 2003 e 2006, Capelli trabalhou como secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. No ano de 2008, atuou como secretário de desenvolvimento na prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

