A Polícia Federal informou, nesta terça-feira (10), que já prendeu 527 pessoas que participaram dos atos terroristas no Distrito Federal, que causaram destruição nos prédios do Congresso, STF e Palácio do Planalto.

"Até o momento, 527 pessoas foram presas. Por questões humanitárias foram liberados 599 detidos, em geral idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhados de crianças", pontuou a PF em nota .

A corporação publicou ainda informações acerca dos mais de 1.500 manifestantes golpistas que foram conduzidos para a Academia Nacional de Polícia, em Brasília, por determinação da Suprema Corte.





Segundo a PF, todos os procedimentos estão sendo acompanhados d perto pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Corpo de Bombeiros, Samu e Defensoria Pública da União.

"Todos estão recebendo alimentação regular (café da manhã, almoço, lanche e jantar), hidratação e atendimento médico quando necessário", completou a Polícia Federal.

DF divulga lista com nome e data de nascimento de presos

A Secretaria de de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal divulgou, nesta terça-feira (10), dados de 356 pessoas presas por participarem dos atos antidemocráticos.

Foram divulgados nome e data de nascimento de 247 homens e 119 mulheres que estavam presentes nas manifestações golpistas. Os homens foram levados ao Centro de Detenção Provisória II (CPD II), enquanto as mulheres foram conduzidas para a Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF).

Confira aqui a lista com nome e data de nascimento dos presos





