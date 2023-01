Reprodução/Montagem iG Anderson Torres e Ibaneis Rocha

Na tarde desta terça-feira (10), a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araujo , pediu ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) a abertura de um inquérito para investigar a atuação do g overnador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha , e do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres nos atos golpistas que ocorreram na Praça dos Três Poderes, em Brasília , no último domingo.

Lindôra diz que há "indícios graves" que o ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal Fábio Augusto, o ex-secretário de Segurança interino Fernando de Sousa Oliveira, Ibaneis Rocha e Anderson Torres. participaram de um "verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito".

"Há indícios graves do possível envolvimento do Governador do Distrito Federal e de seus Secretários (titular e interino), bem assim do Comandante Geral da Polícia Militar, em verdadeiro atentado ao Estado Democrático de Direito", escreveu a vice-procuradora-geral.

Ibaneis Rocha foi afastado do cargo por 90 dias em razão da decisão de Alexandre de Moraes, que alegou falha de segurança durante os atos terroristas que ocorreram em Brasília no último dia 8.

"Respeito a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, mas reitero minha fé na Justiça e nas instituições democráticas. Vou aguardar com serenidade a decisão sobre as responsabilidades nos lamentáveis fatos que ocorreram em nossa Capital", disse Ibaneis através de uma nota.

O pedido da PGR foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de um inquérito que investiga diversos atos antidemocráticos.

Prisão de Torres e Augusto

Moraes determinou nesta terça-feira a prisão do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres e do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Fábio Augusto.

Torres está de férias nos Estados Unidos com retorno previsto para o fim do mês. Com a determinação de Moraes, assim que o ex-ministro chegar ao Brasil ele deve ser preso pela Polícia Federal .

Augusto era o responsável pela PMDF no último domingo (8), quando ocorreram os atos terroristas em Brasília.

