Brasileiros de diversas cidades so país foram às ruas nesta segunda-feira (9) para participar de manifestações pró-democracia. A organização dos atos se deu após as cenas de terrorismo em Brasília que chocaram o Brasil e o mundo.

A manifestação na cidade de São Paulo ocorreu na Avenida Paulista, tendo como concentração o vão livre do MASP. Já no Rio de Janeiro os manifestantes se concentraram na Cinelândia. Em Salvador os protestantes se encontraram na Praça do Campo Grande.





Confira, a seguir, fotos e vídeos de manifestações em algumas das capitais pelo Brasil:

São Paulo (SP)

O movimento na Avenida Paulista tá começando. Vem lutar pela democracia! pic.twitter.com/qrxDKaUMUz — CUT São Paulo (@CUTsaopaulo) January 9, 2023

Um ato na Paulista pela democracia,contra os atos terroristas golpistas de Brasília pic.twitter.com/jAokvDwDjs — Edson Silva (@Edson13pt) January 9, 2023

Os atos em defesa da democracia estão ocupando as ruas de todo o Brasil.



SEM ANISTIA!



📸: @kboughoff pic.twitter.com/u2L5PIJhDV — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓✊🏿 (@uneoficial) January 9, 2023

Rio de janeiro (RJ)

Reprodução/Twitter Manifestantes cariocas se reuniram na Cinelândia

Sindicato dos Professores da UFRJ Manifestação no Rio teve a Cinelândia como ponto de concentração

Mais uma vez a Cinelândia lotada em defesa da democracia! #BrasilContraTerrorismo #SemAnistia pic.twitter.com/2hrXPiJBAw — União Brasileira dos Estudantes Secundaristas ✏️ (@ubesoficial) January 9, 2023

Belo Horizonte (MG)

Antifascistas, anarquistas e comunas na frente do ato hoje em BH. #SemAnistia #AntiFascista pic.twitter.com/huKfprXVcg — Kasa Invisivel (@kasainvisivel) January 9, 2023

Hoje o Brasil foi às ruas dizer NÃO ao terrorismo, por JUSTIÇA aos crimes cometidos ontem em Brasília. Não vamos tolerar a violência como instrumento político. Derrotados, mal perdedores, ou se conformam, ou sentirão o peso da lei!



📸 Registros do ato em BH por Daniel Carneiro pic.twitter.com/kUvNyxgkJp — Bella Gonçalves (@bellagoncalvs) January 9, 2023

Manifestação pela democracia agora em BH



SEM ANISTIA pic.twitter.com/Feql7i3ssd — victor. (@viccommie) January 9, 2023

Salvador (BA)

Ato pela Democracia em Salvador!!! pic.twitter.com/2ffGcxyh2g — Mônica (@Mnica84788814) January 9, 2023





Hoje na primeira manifestação combativa depois da ação golpista violenta dos neofascistas ontem. Em Salvador. pic.twitter.com/EKdwq5lONi — Jorge Almeida (@JorgeAlmei) January 9, 2023





Joabe Almeida/Arquivo pessoal Concentração do ato em Salvador aconteceu na Praça do Campo Grande

























































