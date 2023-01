Reprodução Ibaneis Rocha

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) declarou nesta segunda-feira (9), que respeita a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes , de afastá-lo do cargo por conta da falha de segurança durante os atos terroristas que ocorreram em Brasília no último dia 8.

"Respeito a decisão do Ministro Alexandre de Moraes, mas reitero minha fé na Justiça e nas instituições democráticas. Vou aguardar com serenidade a decisão sobre as responsabilidades nos lamentáveis fatos que ocorreram em nossa Capital", disse Ibaneis Rocha através de uma nota.

O governante disse também que confia na apuração que irá encontrar os responsáveis pelos atos "bem como a inteira disposição do Governo do Distrito Federal no sentido de evitar todo e qualquer ato que atentasse contra o patrimônio público de nossa Capital, jamais esperando que a situação atingisse o ponto a que, infelizmente, assistimos".

Na madrugada desta segunda-feira, Alexandre de Moraes, decidiu afastar o atual governador do Distrito Federal do cargo por 90 dias. O ministro do STF tomou a decisão no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, do qual é relator, ao analisar um pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e da Advocacia-Geral da União sobre o caso.

Pedido de desculpas

Ibaneis Rocha publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas ao presidente do Brasil, Lula da Silva (PT), pela destruição causada por apoiadores do ex-mandatário Jair Bolsonaro na tarde de domingo (8).

"Quero me dirigir aqui primeiramente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, à presidente do Supremo Tribunal Federal e ao meu amigo querido Arthur Lira (presidente da Câmara dos Deputados) e ao meu amigo Rodrigo Pacheco (líder do Senado)", começou dizendo o governador.

Segundo Ibaneis, os bolsonaristas "são vândalos, terroristas, que terão de mim todo o efetivo combate para que sejam punidos".

Afastamento do Cargo

Segundo Moraes, os atos terroristas ocorridos em Brasília na tarde de domingo (8) tiveram a consentimento do governo do Distrito Federal, já que a 'organização' do ato terrorista era conhecida das forças de segurança e do governador.

“A escalada violenta dos atos criminosos resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa nacional, circunstâncias que somente poderiam ocorrer com a anuência, e até participação efetiva, das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira", escreveu na decisão.

Moraes ainda disse que os ataques aos prédios e às instituições da República foram "desprezíveis" e não irão ficar impunes.

"Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e atuais agentes públicos coniventes e criminosos, que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos", afirmou.

