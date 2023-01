Ricardo Stuckert/PR - 04.01.2023 Lula no Palácio do Planalto

Nesta sexta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) reunirá seus 37 ministros para uma reunião para alinhar discursos, medidas e tentar remover 'ruídos' nesse início de governo . O mandatário colocará o primeiro escalão do Executivo em torno de uma grande mesa oval no 2º andar do Palácio do Planalto .

Na quinta (5), o petista publicou uma mensagem que contém a agenda presidencial e, junto a ela, ele escreveu "Reunião ministerial, só tem horário para começar". O encontro, que está marcado para começar às 9h30, será no Salão Leste, espaço tradicional de reuniões ministeriais.

Na abertura, Lula e os ministros palacianos – Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Márcio Macêdo (Secretaria Geral) devem. Já os ministros, terão espaço para se manifestar, no entanto, nem todos usarão a palavra.

Os chefes de algumas pastas mobilizaram as suas equipes para se preparar para o encontro - vários devem aprosveitar a reunião para relatar a situação que encontraram seus ministérios e onde pretendem focar o trabalho em um primeiro momento.

“O presidente Lula já marcou a 1ª reunião ministerial para 6ª feira, às 9h30, para inclusive organizar e reafirmar, ele acabou de me dizer, que qualquer proposta só será encaminhada depois da aprovação do presidente da República”, disse Costa.

A declaração do ministro da Casa Civil foi a jornalistas, após ser questionado se haveria revisão na reforma da Previdência. A ideia foi citada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT) e causou desgaste do governo junto ao mercado logo no início da gestão petista.

Além de Lula, diversos ministros reservaram toda a sexta-feira para a reunião, no entanto, não são todos. Fernando Haddad (Fazenda), por exemplo, reservou das 9h30 às 12h para o encontro.

