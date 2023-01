Ricardo Stuckert - 01.01.2022 Lula durante a tomada de posse em Brasília





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará, nesta sexta-feira (6), a sua primeira reunião ministerial desde que assumiu a chefia do Poder Executivo brasileiro, no dia 1° de janeiro. O encontro acontecerá no Palácio do Planalto.

Nas suas redes sociais, o petista publicou uma mensagem que contém a agenda presidencial e, junto a ela, ele escreveu "Reunião ministerial, só tem horário para começar".

Agenda do presidente da República no dia 6 de janeiro. Reunião Ministerial, só tem horário para começar. #EquipeLula https://t.co/itYf4d71Ml — Lula (@LulaOficial) January 5, 2023

O encontro deve contar com a presença de todos os 37 ministros escolhidos para compor o seu governo e tem previsão de início para as 9h30 da manhã. Todos os convocados receberam a seguinte mensagem:

"Reunião Ministerial

Prezado Ministro, vossa senhoria está convidado para uma reunião ministerial que será realizada no dia 6 (sexta-feira), às 9h30 da manhã, no Palácio do Planalto.”





Um dos principais objetivos da conversa será estabelecer o pacote de medidas que devem ser adotadas nos primeiros 100 dias de governo. Áreas sociais de de infraestrutura devem ser as prioridades.

Além disso, o presidente que assumiu o cargo pela terceira vez solicitará aos seus ministros que dialoguem entre si , para que o governo tenha como uma das suas principais características a unificação entre os diferentes ministérios.

