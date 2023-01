Reprodução: TV Globo - 30/09/2022 Soraya Thronicke durante o debate

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou a senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) de “traíra” após a parlamentar tirar fotos com apoiadores do presidente Lula da Silva (PT) .

"Seu conceito de ‘traíra’ foi atualizado com sucesso", escreveu o filho do ex-presidente na legenda da publicação no Twitter.

Em resposta, Thronicke o chamou de "Bananinha"

“Feliz 2023 pra você também, Bananinha! Paz, saúde, felicidade e sucesso pra você e toda a sua família!”, escreveu na publicação.

🤖 Seu conceito de “traíra” foi atualizado com sucesso. pic.twitter.com/MBVndcftNM — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 4, 2023

No vídeo compartilhado, a senadora acenou aos petistas que estavam no Palácio do Planalto no dia da posse de Lula.

"Eu vou estar com vocês", disse a parlamentar.

Thronicke foi uma das apoiadores de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. Enquanto senadora, ela atuou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 e mostrou-se contra o governo anterior. No pleito de 2022, ela concorreu à presidência e se posicionou contra o ex-mandatário, mas não anunciou apoio a Lula durante o segundo turno.

"Nenhum desses bandidos merece o meu apoio. A semeadura é facultativa, a colheita é obrigatória. Boa sorte, Brasil", disse nas redes sociais após o resultado do primeiro turno.

