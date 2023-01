Reprodução Palácio do Planalto

A guerra entre os aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) ganhou um capítulo inusitado na última semana do governo anterior. A equipe do petista precisou chamar um chaveiro para abrir portas do Palácio do Planalto .



De acordo com informações da jornalista Natuza Nery, do Portal G1, e confirmadas pelo Portal iG, o grupo responsável por preparar a cerimônia de posse de Lula decidiu visitar o Palácio do Planalto para ver se tudo estava correto para que o atual mandatário pudesse subir a rampa e discursar no Parlatório.

Ao chegarem ao local, os profissionais foram até o terceiro andar para verificar o gabinete presidencial. Porém, todos foram surpreendidos quando perceberam que a sala estava fechada e ninguém da equipe bolsonarista tinha deixado a chave.

Com o clima hostil, o grupo resolveu chamar um chaveiro para conseguir entrar na sala. A informação foi passada para o presidente Lula, que demonstrou incômodo com o episódio. Apesar do ocorrido, o petista optou por não fazer alarde e focou apenas na cerimônia de posse.

Lula x Bolsonaro

A relação entre Lula e Bolsonaro nunca foi boa. Em 2018, o capitão da reserva foi eleito criticando os governos do PT e comemorou a prisão do petista. Inclusive, convidou o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil), responsável pela condenação em primeira instância do atual governante do país, para ser ministro da Justiça e Segurança Pública.

Ao longo dos últimos quatro anos, bolsonaristas atacaram sistematicamente petistas e pessoas com ideologia mais próxima da esquerda. “Vamos fuzilar a petralhada”, chegou a dizer Bolsonaro para os seus apoiadores.

No ano passado, Lula fez uma campanha defendendo a democracia e pedindo o fim do ódio. O clima tenso ficou entre ele e o ex-presidente ficou evidenciado nos debates promovidos pelos canais Band e Globo.

Uma das cenas que mais chamou a atenção do eleitor foi quando Bolsonaro pediu para Lula ficar ao seu lado, mas o petista se recusou. “Não quero ficar perto de você”, falou o governante de forma séria.

Bolsonaro se recusou a passar a faixa presidencial ao novo presidente do Brasil. Ele viajou aos Estados Unidos e deve retornar apenas em março.

