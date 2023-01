Lance! Ex-jogadora de vôlei, Ana Moser assume Ministério dos Esportes

A ex-jogadora de vôlei Ana Moser tomou posse, nesta quarta-feira (4), como nova ministra do Esporte, pasta que foi recriada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu primeiro discurso, ela comparou o novo desafio aos tempos em que jogava e lembrou a rivalidade com a seleção de Cuba, que marcou a sua geração. "Aqui a missão é mais difícil do que Brasil e Cuba", disse.

Ana Moser disse que recebeu a missão de Lula de garantir o acesso ao esporte para à toda população. "Vamos buscar estratégia e parcerias necessarias para implementar a prática de esporte em todas as camadas da população", disse.

Em seu discurso, Ana Moser citou o ex-jogador Pelé, sepultado ontem. "Acho que deveria se dar o nome do Rei do Pelé para muitas escolas, porque as crianças vão aprender sobre a história", disse.

Ana Moser é a primeira mulher a comandar o Esporte. Com a ela, o ministério volta a ser comandada por um atleta desde Pelé, que foi ministro extraordinário do governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.

Ana Moser integrou o time que levou a primeira medalha olímpica no vôlei feminino, em 1996, nos Jogos de Atlanta, nos Estados Unidos, quando o Brasil levou bronze.

Durante o governo de Jair Bolsonaro, o Ministério do Esporte foi extinto, e uma secretaria especial para o tema foi criada sob o guarda-chuva do Ministério da Cidadania.

