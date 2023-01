Divulgação Vítima de estupro com ajuda do marido é levada à Santa Casa de Misericórdia

A Polícia Militar prendeu dois homens em flagrante por estupro em Santa Cruz do Rio Pardo, interior de São Paulo na virada do ano . O crime bárbaro ocorreu na véspera do réveillon, no sábado, 31 de dezembro.

Ambos aguardavam a virada do ano quando o crime aconteceu. Segundo boletim de ocorrência, registrado por estupro, o próprio marido da vítima teria imobilizado a mulher, para que seu vizinho a estuprasse . A vítima de estupro foi atendida no departamento médico na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) .

A Polícia Militar informou que a vítima tem 43 anos e foi imobilizada pelo próprio companheiro 'para que o amigo, que é vizinho do casal, a violentasse sexualmente'. A PM foi chamada pelo filho da mulher que estava no local. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), que investiga o crime, não divulgou o nome dos agressores.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.