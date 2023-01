Reprodução / redes sociais - 03.01.2023 Ministro Luís Roberto Barroso é vaiado em aeroporto por brasileiros

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso foi hostilizado verbalmente por brasileiros no saguão do Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos , enquanto embarcava para Brasília (DF). O episódio se deu na noite dessa segunda-feira (2).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Barroso sendo filmado por brasileiros que estavam no local e xingavam o ministro. Na ocasião, eles cantavam em coro pedindo que ele saísse do voo.

Nas gravações, é possível escutar gritos das pessoas proferindo ofensas como "vagabundo", "safado" e "boca de veludo"

E ASSIM... SENDO CONSIDERADO UM GRANDE PERIGO PARA O VÔO, BARROSO TEVE QUE TROCAR DE VÔO, POR DETERMINAÇÕES DOS NORTE AMERICANOS 🤔🤔🤭🤭🤣🤣👉☠️👈💣 pic.twitter.com/gyp5h8E0AS — Carlos Silva (@CarlosS31049148) January 3, 2023

O ocorrido chegou a atrasar o embarque em alguns minutos.

Em resposta, Barroso disse que o "Brasil adoeceu". "É uma mistura de ódio, ignorância, espírito antidemocrático e falta de educação. O Brasil adoeceu. Espero que consigamos curá-lo e que uma luz espiritual ilumine essas pessoas", afirmou em nota.

O ministro tem sido alvo constante de ataques quando está fora do país. Recentemente, foi criticado por uma manifestante em Nova York, nos Estados Unidos, enquanto caminhava pela Times Square .

Nessa mesma viagem , ao ser questionado por um homem se iria "responder às Forças Armadas" sobre uma alegação de fraude nas urnas eletrônicas durante as eleições, Barroso rebateu: "Perdeu, mané, não amola!".

Mais tarde, ele lamentou a fala, mas disse não se arrepender da declaração .

"Foi um momento raro na minha vida, de uma certa exasperação. Eu falei a linguagem das pessoas que estavam lá", afirmou Barroso em entrevista à GloboNews . "Eu lamento, para falar a verdade. Não me arrependo, mas lamento que tenha acontecido."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.