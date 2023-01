Reprodução Lula assume governo com o apoio de 11 e oposição de 14 governadores

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começou o ano com o apoio de 11 governadores. 14 líderes estaduais serão oposição ao petista.

A maioria dos aliados está nos estados nordestinos. Foi na região que Lula teve seu melhor desempenho nas eleições de 2022: recebeu 66,76% dos votos válidos no 1º turno e 69,34% no 2º turno.



Dos 9 governadores do Nordeste, 8 apoiam Lula:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT)

Ceará: Elmano de Freitas (PT)

Maranhão: Carlos Brandão (PSB)

Paraíba: João Azevêdo (PSB)

Piauí: Rafael Fonteles (PT)

Rio Grande do Norte: Fátima Bezerra (PT)

Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD)

Os governadores do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), são os dois aliados de Lula no Norte. Já Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, é o único do Sudeste a apoiar o petista.

Oposição

Os governadores do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins tendem a ser oposição ao governo Lula.

