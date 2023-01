Reprodução - 02.01.2022 Lula assinou os primeiros decretos ainda durante a posse no dia 1º de janeiro

O Diário Oficial da União (DOU) publicou na manhã desta segunda-feira (2), primeiro dia útil de 2013, os primeiros decretos que foram assinados e anunciados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cerimônia de posse no domingo (1º).

Em edição extra, o DOU divulgou os seguintes decretos:

decreto que muda a política de controle de armas;

decreto que restabelece combate ao desmatamento;

decreto que restabelece o Fundo Amazônia;

revogação de decreto que permitia garimpo em áreas indígenas e de proteção ambiental;

decreto sobre inclusão na educação;

decreto que muda as regras para inclusão da sociedade na definição de políticas públicas;

decreto que regulamenta a Lei que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente;

decreto que altera as regras para a apuração e punição de infrações relacionadas ao meio ambiente.

O Diário Oficial também publicou os despachos:

despacho que determina à CGU reavaliar no prazo de 30 dias as decisões que impuseram sigilo sobre informações e documentos da administração pública;

despacho que determina aos ministros o encaminhamento de propostas que retirem do processo de privatização empresas como Petrobras, Correios e EBC;

despacho que determina à Secretaria-Geral elaboração de proposta de recriação do programa Pró-catadores;

despacho que determina ao Ministério do Meio Ambiente a elaboração de uma proposta para nova regulamentação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Ainda no dia 1°, foram publicadas em uma edição especial do DOU as nomeações dos 37 ministros escolhidos para compor a equipe de Lula.

