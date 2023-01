José Cruz/Agência Brasil - 27/12/2022 Ministro da Justiça, Flávio Dino

Em cerimônia nesta segunda-feira (2), o senador eleito Flávio Dino (PSB) tomou posse como ministro da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O evento ocorreu no Salão Negro da sede da pasta.

Em discurso, Dino prometeu proteger os mais pobres e minorias e defendeu o desarmamento, além de ter prometido elucidar o caso da vereadora Marielle Franco .

Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro . Segundo as investigações do caso, a vereadora foi seguida e o carro em que ela estava foi atingido por 13 disparos.

Na declaração, Dino disse ter prometido à ministra da Igualdade Racial de Lula, Anielle Franco , não poupar esforços para prender os culpados e os mandantes da morte de sua irmã Marielle .

"Disse à ministra Anielle e à sua mãe [Marinete] que é uma questão de honra do estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis, e a polícia federal assim atuará, para que esse crime seja desvendado definitivamente e que saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro. Eu sei o que é perder um filho", disse o ministro.

Ao ouvir a fala do ministro, Anielle chorou na plateia.

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram presos preventivamente acusados do crime .

Em um discurso de aproximadamente 25 minutos, Flávio Dino afirmou que vai liderar um "ministério da paz, da pacificação nacional" e destacou a defesa da democracia e a promessa se punir crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito.

"Atos terroristas, crimes contra o Estado Democrático de Direito, incitação de animosidade entre as Forças Armadas, os poderes constitucionais e as instituições civis são crimes políticos gravíssimos. São inafiançáveis, imprescritíveis e permanentemente sobre a mesa do Ministério da Justiça, de acordo com aquilo que a lei manda."

Na ocasião, ele agradeceu ao presidente Lula por ter sido escolhido para comandar a pasta da Justiça e disse lamentar pelas pessoas que foram contra a eleição do petista.

"Quero agradecer muito e dizer do meu orgulho de servir o governo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente da República. Que subiu a rampa e de lá governa a nossa nação. Lamento muito por todos que apostaram contra e hoje estão pagando as apostas, patrimoniais ou não", disse.

A cerimônia da posse de Dino contou com um reforço na segurança por parte da Força Nacional .

A atuação das tropas federais no interior do Palácio, com o objetivo de "preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio", foi assinado na sexta-feira (30), pelo então ministro em exercício, Antonio Ramirez Lorenzo. A publicação no Diário Oficial da União (DOU) aconteceu apenas nesta segunda-feira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.