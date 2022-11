Bernardo Guerreiro Vereadora do PSOL foi executada em março de 2018, no Rio de Janeiro

Clément Nyaletsossi Voule, relator especial sobre Liberdade de Reunião Pacífica e de Associação da Organização das Nações Unidas ( ONU ), afirmou durante uma entrevista nesta quinta-feira (17) que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ( PT ) deverá ter como uma de suas prioridades a investigação do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco .

"Se o novo governo quer ser levado a sério, ele terá de lidar com esse caso”, disse Voule.

De acordo com o diplomata, é trabalho de Lula "garantir que as investigações cheguem até as pessoas que ordenaram o crime, e não apenas até quem puxou o gatilho”.

A ex-vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assasinados, em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. Segundo as investigações do caso, Marielle foi seguida e o carro em que ela estava foi atingido por 13 disparos.

"O caso de Marielle é uma espécie de símbolo de um país onde a luta contra a impunidade não é feita de maneira séria", disse Voule. Ele afirma que, com medo de represálias, outras mulheres acabam temendo entrar na política brasileira.

Voule também lamentou o caso ainda nõa ter sido solucionado apesar dos esforços internacionais para apurar o assassinato. "Se o caso dela não pode ser lidado, imagina quantos outros sequer chegam a ser considerados", afirmou.

