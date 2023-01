Reprodução/TV Brasil - 31.12.22 Mourão fez discurso na noite deste sábado

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) criticaram o discurso feito pelo presidente em exercício Hamilton Mourão (Republicanos) na noite deste sábado (31), em rede nacional. Em suas redes sociais, Eduardo disse que "máscaras caem" quando seu pai, Jair Bolsonaro (PL), mais precisa de apoio.



"A cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem. Meu conselho aos mais jovens: não deixe que o ego e a ambição por poder te ceguem. Se isto ocorrer vc jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado", escreveu Eduardo no Twitter, logo após o discurso de Mourão.

Em sua fala, o presidente em exercício disse que a "alternância de poder em uma democracia é saudável e deve ser preservada" e enfatizou que um novo governo tomaria posse neste domingo (1º).

Além de Eduardo, Carlos chamou Mourão de "bosta". "Nenhuma novidade vinda desse que sempre disse que era um Bosta!", escreveu no Twitter.



Nas redes sociais, outros bolsonaristas acompanharam os filhos de Bolsonaro nas críticas a Mourão. "Mourão resolver abraçar os traidores! Um bosta! Assim como os bundas moles que um dia juraram defender o Brasil!", escreveu o deputado estadual de Minas Gerais Bruno Engler (PL).



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a reação de decepção de bolsonaristas em frente a quartéis do exército após o discurso de Mourão, que recebeu vaias. A esperança dos manifestantes golpistas era de que a fala do presidente em exercício pudesse sugerir um golpe de estado, o que não aconteceu.



