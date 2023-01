Reprodução/Vatican Media - 28.12.2022 Papa Francisco e Bento XVI

O papa Francisco foi a primeira pessoa a chegar no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, na manhã do sábado (31) após a morte de Bento XVI ter sido informada pelo secretário do religioso, monsenhor Georg Gaenswein, revelou o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, neste domingo (1º).



O representante ainda afirmou que, após se despedir do corpo, o líder católico fez um momento em oração dentro da capela da estrutura.

Joseph Ratzinger morreu aos 95 anos após ter uma piora em seu estado de saúde nas últimas semanas devido a problemas relacionados "ao avanço da idade".

Apesar do funeral aberto ao público começar só nesta segunda-feira (2), algumas "visitas privadas" para a despedida estão sendo realizadas no mosteiro, acrescentou Bruni, sem dar muitos detalhes.

O corpo de Ratzinger será exposto na Basílica de São Pedro a partir das 9h30 (hora local), mas o percurso entre o mosteiro e a igreja não será um momento público. Os fiéis já seguirão direto para a frente do altar principal para se despedir.



A última celebração antes do sepultamento ocorrerá na quinta-feira (5) em uma missa rezada pelo próprio Francisco.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.