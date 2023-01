Reprodução/TV Brasil O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin, acompanhados da primeira-dama, Janja e Lu Alckmin

A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, em Brasília, será toda transmitida ao vivo pela emissora de TV pública "TV Brasil", neste domingo (1º).

A transmissão terá a apresentação de Roberto Camargo, Renata Corsini e com participação do professor e comentarista político Ricardo Caldas, da Universidade de Brasília.

Acompanhe, ao vivo, a posse de Lula e Alckmin no iG.

A solenidade seguirá o protocolo tradicional, que começará com o desfile do novo presidente em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios, até o Congresso Nacional, que acontecerá a partir das 14H30, no plenário da Câmara.

O presidente eleito seguirá até o Palácio do Planalto, onde receberá a faixa presidencial para seu discurso no Parlatório, e cumprimentará os chefes de Estados e de Governo presentes na cerimônia.

Também: imagens ao vivo do Show da Posse.

