Paulo H. Carvalho/ Agência Brasília - 01/01/2023 Em solenidade na Câmara Legislativa, Ibaneis Rocha toma posse para segundo mandato

O governador do Distrito Federal , Ibaneis Rocha (MDB), e a vice-governadora, Celina Leão (PP) tomaram posse em cerimônia realizada no auditório da Câmara Legislativa do DF, às 11h30 deste domingo (1º).

Em seu discurso, Ibaneis disse que respeita os Poderes constituídos e as instituições. O governador reeleito ainda mencionou o novo governo federal, sob a gestão de Lula (PT), reforçando que se trata de um “momento de união pelo Brasil”, para “enfrentar problemas reais”.

“O momento agora é de união pelo Brasil, de paz para a nossa cidade que hoje recebe novo Presidente da República que vem, com fé em Deus, para unificar e pacificar esse país. Precisamos de paz para enfrentar problemas reais, de fome, de miséria, desigualdade social e desigualdade de gênero. Precisamos lutar para pacificar. O país não aguenta mais guerra. Chegou hora de olhar para frente com respeito às diferenças”, disse Ibaneis Rocha.

Reeleito, Ibaneis prometeu trabalhar pela educação e saúde de qualidade, gerar mais emprego e renda, além de ampliar programas sociais para os próximos quatro anos. “Governar só vale a pena se for para quem mais precisa”, declarou.

O dia da posse de Ibaneis Rocha se iniciou no Santuário Dom Bosco, na Asa Sul, onde foi celebrada uma missa. O governador do DF se emocionou e foi às lágrimas, dizendo que há ainda muito o que fazer pelo Distrito Federal.