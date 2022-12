Rafael Ribeiro Pelé com a camisa 10 dos Santos

No dia 8 de novembro de 1989, quando milhões de brasileiros estavam se preparando para votar no primeiro presidente da República desde a redemocratização, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé , revelou para jornalistas que trabalharia para concorrer à Presidência na eleição seguinte.



O maior jogador de futebol de todos os tempos nunca escondeu seu interesse em participar da discussão política do país. Em 1971, aposentou-se da seleção brasileira porque não queria que sua imagem fosse usada pelos militares durante o período da ditadura.

Anos depois, Pelé confessou que deixou de usar a amarelinha para boicotar o regime militar. Ele não estava satisfeito com os rumos do país e que defendia a necessidade dos brasileiros lutarem pela democracia. Não por acaso, na década de 1980, defendeu as Diretas Já.

O pensamento político do rei na década de 1970 chamou a atenção dos militares, que passaram a investigá-lo. O ex-jogador acusou os ditadores de tentarem jogar a opinião pública contra a imagem dele. Por isso o ex-atleta se manteve firme e nunca mais voltou a jogar pela seleção.

O interesse político do rei se confirmou em 1989, quando o Brasil vivia a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor, que se tornou presidente da República.

Em conversa com jornalistas, o ex-jogador deu entrevista para jornalistas e revelou ter ideias socialistas. Também explicou que trabalharia para criar um partido político e concorrer ao cargo de presidente em 1994.

“Se eu for candidato, vou procurar fazer um plano com antecedência e participar dos debates na TV”, contou para um repórter da Folha de S.Paulo.

Pelé não concorreu à Presidência, mas foi o 1° Ministro dos Esportes

Em 1994, Pelé não concorreu ao cargo de presidente da República, mas aceitou o convite de Fernando Henrique Cardoso para ser o primeiro Ministro dos Esportes.

No cargo, o rei criou uma lei em que o contrato do jogador de futebol com o clube se dissolve no final do contrato, revolucionando o esporte no Brasil. Também defendeu a maior participação de negros na política.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.