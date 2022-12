Reprodução Pelé ao lado do ex-presidente FHC

Em 1994, Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições e usou o fim do ano para montar sua equipe de ministros. O então presidente eleito convidou Juca Kfouri para cuidar da Secretaria de Esporte, que se tornaria em 1995 um ministério. O jornalista recusou e sugeriu o nome de Edson Arantes do Nascimento , o Rei Pelé .



Juca explicou que gostava da profissão de jornalista e que seu desejo era morrer atuando na profissão. Ele também comentou com FHC que ninguém teria força no esporte para enfrentar João Havelange, tendo apenas uma exceção: o maior jogador de futebol de todos os tempos.

Fernando Henrique pediu que Kfouri organizasse uma reunião entre o ex-atleta com ele. O jornalista convidou o rei, mas todos os envolvidos não queriam que o encontro vazasse para a imprensa. Foi quando o ex-diretor da Placar sugeriu que o craque entrasse em seu prédio no porta mala do seu carro.

Pelé não concordou e optou por ir deitado no banco de trás do veículo de Juca, coberto por um paletó preto. Porém, um menino de bicicleta, que morava no edifício, viu o rei entrar no elevador e contou para os jornalistas que estavam do lado de fora.

À época, repórteres tinham a informação que o presidente eleito conversaria com o ex-diretor da Placar para chamá-lo para ser secretário de Esportes. Porém, o menino relatou que viu o ex-jogador e todos passaram a acreditar que Pelé é quem receberia o convite.

Após o encontro, Pelé concordou em ser ministro dos Esportes – o primeiro da história do Brasil – e FHC pediu para que Kfouri despistasse a imprensa, sendo prontamente atendido.

Pós reunião

O jornalista explicou aos seus colegas que o presidente eleito apenas visitou um ex-aluno. Todos questionaram se Pelé também participou da reunião e Juca negou. “Não basta o presidente, vocês querem o rei?”, brincou.

Juca decidiu sair de casa para resolver algumas coisas e uma repórter do SBT estava acampada na frente do seu prédio. Ele a deixou revistar o carro para provar que não tinha Pelé.

Depois que a profissional foi embora, a esposa de Kfouri pegou seu carro, colocou o rei no banco de trás e o levou embora.

O anúncio oficial do nome de Pelé na equipe de FHC ocorreu dias depois, repercutindo em todo o planeta.

Pelé faleceu, aos 82 anos, nesta quinta-feira (29), vítima de câncer.

