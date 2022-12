Reprodução Lula escolheu a nova presidente da Funai

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a deputada federal Joênia Wapichana (Rede-RR) para ser a nova presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio). O comunicado foi feito nesta sexta-feira (30) pela própria parlamentar em entrevista dada aos jornalistas.



Joênia se reuniu com Lula na tarde de hoje em um hotel em Brasília. Ao sair do local com outras lideranças indígenas, como o cacique Raoni Metuktire, ela conversou com repórteres e confirmou que estará no novo governo, explicando quais pontos defenderá no cargo.

"Considerando toda a demanda dos povos indígenas, o desafio de uma reconstrução do país, fortalecimento dos direitos principalmente em relação a demarcação e à proteção das terras indígenas, da melhor forma possível”, declarou.

“Eu aceitei esse convite e nós vamos estar fazendo o melhor possível pra trabalhar junto com o governo Lula nesse sentido de avançar nos direitos dos povos indígenas", acrescentou a parlamentar.

Atualmente, no governo Jair Bolsonaro, a Funai faz parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A partir da próxima semana, a Fundação Nacional do Índio passará a fazer parte do Ministério dos Povos Indígenas, pasta que será criada por Lula e administrada pela deputada federal eleita Sônia Guajajara (PSOL-SP).

Na última quinta (29), Bolsonaro exonerou Marcelo Augusto Xavier da Silva da presidência da Funai. Ele assumiu o posto de presidente da Fundação em julho de 2019, substituindo o general Franklinberg de Freitas - nomeado durante a gestão de Michel Temer ( MDB ).

Em agosto de 2022, o jornal "O Globo" divulgou um áudio de uma suposta conversa entre Xavier e um servidor da Funai preso por arrendar áreas da Terra Indígena Marãiwatsédé, do povo Xavante, em Mato Grosso.

Em sua defesa, o então presidente da Funai afirmou, através de uma nota, que houve um “vazamento descontextualizado" da gravação ee que ele não estava entre os indiciados.

Ministério dos Povos Originários

Durante a campanha eleitoral, Lula afirmou que estava incomodado com a forma que os indígenas estavam sendo tratados durante o governo Bolsonaro e prometeu criar uma pasta para atender as demandas do grupo.

Com a vitória do petista, ele decidiu colocar Guajajara no cargo. Ela assumirá a função na próxima semana.

