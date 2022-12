Reprodução: Flickr - 08/06/2022 Marcelo Xavier, ex-presidente da Funai

O governo de Jair Bolsonaro (PL) exonerou o presidente da Fundação Nacional do Índio ( FUNAI ), Marcelo Augusto Xavier da Silva. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (29) em um despacho no Diário Oficial da União ( DOU ).

Marcelo Augusto havia assumido o posto de presidente da Fundação em julho de 2019, logo no início do governo Bolsonaro , após a demissão do general Franklinberg de Freitas - nomeado durante a gestão de Michel Temer ( MDB ).

Em agosto de 2022, o jornal "O Globo" divulgou um áudio de uma suposta conversa entre Xavier e um servidor da Funai preso por arrendar áreas da Terra Indígena Marãiwatsédé, do povo Xavante, em Mato Grosso.

Na gravação, Xavier pede que o servidor fique "tranquilo" pois ele iria procuarar as corregedorias da Polícia Federal para "atuar nisso" .

“Pode ficar tranquilo aí que você tem toda a sustentação aqui. Pode ficar sossegado”, disse Xavier.

Em sua defesa, o então presidente da Funai afirmou, através de uma nota, que houve um “vazamento descontextualizado" da gravação ee que ele não estava entre os indiciados.

